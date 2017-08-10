المنتخب الأول يتراجع مركزاً في التصنيف العالمي لأغسطس [10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تراجع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مركزاً واحداً في التصنيف العالمي للمنتخبات ليستقر في المركز 146 في تصنيف شهر أغسطس الحالي الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



وكان المنتخب الوطني يحتل المركز 145 عالمياً في التصنيف العالمي لشهر يوليو الماضي بعدما تراجع 21 مركزاً عن تصنيف يونيو الماضي الذي حل فيه بالمركز 124، قبل أن يواصل تراجعه في تصنيف أغسطس الجاري.



ويخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حالياً معسكراً داخليا في العاصمة صنعاء استعداداً لخوض مباراته مع مضيفه منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.



ويحتل منتخب اليمن المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على طاجيكستان وتعادل مع النيبال، فيما يتصدر المجموعة منتخب الفلبين برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب النيبال في المركز الثالث بنقطة وحيدة يليه منتخب طاجكستان في المركز الأخير بدون نقاط.

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