محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة السلطة المحلية بذمار تدين اغتيال القيادي في الإصلاح عبدالعزيز الصراري ذمار - سبأ :



استنكرت قيادة المحافظة والسلطة المحلية بذمار، استهداف القيادي في حزب الإصلاح عبدالعزيز احمد سعد الصراري، بعبوة ناسفة أثناء خروجه من منزله اليوم في قرية بداش بمديرية الحداء في طريقه إلى الجامع لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى استشهاده.



وأكدت في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أدانتها لهذه الجريمة النكراء وكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المواطنين وتهدد الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



واعتبرت هذه الجريمة عمل إرهابي جبان.. مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي في سياق مخططات العدوان التي تستهدف النسيج والسلم الاجتماعي وإثارة الفتن والصراعات بين أبناء المجتمع الواحد.



ووجهت قيادة المحافظة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.. وحثت على بذل المزيد من الجهود واليقظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وعبرت قيادة المحافظة والسلطة المحلية عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ