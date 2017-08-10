محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم العاملين المبرزين بمنشأة النفط بفرع الحديدة الحديدة - سبأ :



كرمت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة وشركة النفط اليمنية اليوم الموظفين المبرزين بمنشأة النفط بالحديدة.



وفي التكريم أشاد وكيل محافظة الحديدة عبد الجبار أحمد محمد بالدور الذي يقوم به موظفي فرع شركة النفط وجهودهم التي يبذلونها لإستمرار العمل في المنشأة وتقديم الخدمات لوكلاء الشركة.



من جانبه أكد نائب مدير عام شركة النفط ناصر بن حبتور أن هذا التكريم يأتي في إطار إهتمام الشركة بالمنشآت المتميزة التي تؤدي دورها على أكمل وجه .. معتبرا هذا التكريم عرفانا بجهود موظفي منشأة الحديد في تحسين العمل وتعزيز الأداء.



وفي ختام الحفل الذي حضره مدير المنشآت علي حسين، تم تكريم الموظفين المبرزين بالشهادات التقديرية.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ