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  رياضة
تايكواندو فتح ذمار يكرم الفائزين في بطولة الفقيد نبيل السماوي
[10/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

 كرم نادي فتح ذمار اليوم الفائزين في البطولة السنوية الثالثة للتايكواندو تخليدا لذكرى فقيد الرياضة بذمار نبيل السماوي والتي نظمها مدرب لعبة التايكواندو بالنادي صالح الصباري .

شارك في منافسات البطولة 50 لاعبا تنافسوا في أربع فئاتعمرية هي : البراعم، الناشئين، الشباب، الكبار .

وفي التكريم أشار مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة حسين الصوفي، إلى أهمية البطولة لتعزيز قدرات لاعبي التايكواندو بالمحافظة.

وأكد الصوفي أن مكتب الشباب والرياضة سيتحمل نصف تكاليف البطولة دعما منه وتقديرا لجهود المدرب الشاب صالح الصباري .

وفي ختام الإحتفال كرم مدير مكتب الشباب بذمار وعضو الإتحاد العام للتايكواند محمد الصباري ونائب رئيس نادي الفتح عبدالحكيم وهبي مسعود و المسؤول المالي بالنادي سعيد الاضرعي والكابتن لطف الاسدي وسكرتير مكتب الشباب محمد هادي، أبطال البطولة في مختلف الفئات بالميداليات الملونة والشهادات التقديرية والجوائز العينية ولجنة الحكام .

سبـأ
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