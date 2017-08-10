رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفاروق والبيت الحديث يكملان عقد فرق ربع نهائي بطولة الشهداء بذمار ذمار - سبأ :



فاز فريق البيت الحديث LG على الهلال من دمت بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ في ختام لقاءات دور المجموعات لفرق المجموعة الثانية في بطولة فرق النخبة بذمار على كأس الشهداء.



بهذه النتيجة تأهل ال جي للدور ربع النهائي من البطولة 5والتي ينظمها مكتب الشباب والرياضة بمديرية ذمار بالتعاون مع فرع الإتحاد العام لكرة القدم بالمحافظة، فيما غادر الهلال من دمت البطولة .



وكان فريق الفاروق من إب قد ضمن التاهل الدور ربع النهائي من البطولة بعد حسم بطاقة التاهل الثانية عن فرق المجموعة الأولى بفارق الأهداف وذلك لعدم حضور فريق عرفان من أمانة العاصمة إلى أرضية الملعب لمواجهة فريق شباب ذو ريدان من دمت التي احتسبت النتيجة لمصلحته، لكنها لم تشفع لمنحه بطاقة العبور للدور التالي والتي ذهبت للاعبي الفاروق .



ونظرا لعدم أهمية مباراتي غدا الجمعة وبعد غد السبت وعدم تأثيرها على نتائج الفرق المتأهلة للدور التالي كونها ستجمع متصدري المجموعتين الثالثة والرابعة مع متذيلي الترتيب، أكدت الفرق المـتأخرة عدم حضورها لتبدأ لقاءات الدور ربع النهائي عصر الأحد القادم .

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ