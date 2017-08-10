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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 08:53:10م
قصف مدفعي على مواقع وتجمعات للجنود السعوديين بجيزان ونجران وعسير
استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجنود السعوديين بجيزان ونجران وعسير، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.
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طيران العدوان يشن 12 غارة على محافظة حجة
[10/أغسطس/2017]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 12 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على دوار مستبا، و10 غارات على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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