إستعادة ست سيارات مسروقة وتسليمها لمالكيها بأمانة العاصمة [10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



سلمت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بأمانة العاصمة وبناء على أوامر قضائية ست سيارات لمالكيها، بعد أن تعرضت للسرقة وتم ضبطها مؤخرا في مديريتي شعوب والثورة بالأمانة.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السيارات التي تم إستعادتها خمسة باصات صغيرة وسيارة نوع سوزكي.

وأكد المصدر أن إستعادة السيارات المسروقة جاء عقب عملية تحري ورصد للعناصر الإجرامية .. لافتا إلى أن جهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في متابعة العناصر المتورطة في عمليات السرقة تكللت بإستعادة هذه السيارات وضبط عدد من المتورطين في جرائم سرقة السيارات .



فيما عبر مالكي السيارات عن شكرهم لجهود رجال الأمن واللجان الشعبية والتي أسفرت عن إستعادة سياراتهم المسروقة.. منوهين بدور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في تعزيز الأمن والإستقرار رغم الظروف الإستثنائية التي فرضها العدوان وأدواته الإجرامية.





سبأ