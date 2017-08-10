محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تدشن في ريمة إستقبال المغرر بهم العائدين من معسكرات العدوان ريمة - سبأ :



دشنت وزارة الداخلية اليوم بمحافظة ريمة إستقبال العائدين من المغرر بهم الذين كانوا قد انضموا لمعسكرات العدوان ومرتزقته في جبهات مختلفة.



وخلال التدشين جرى إستقبال رسمي وشعبي لعدد من أبناء مديرية السلفية الذين تركوا معسكرات المرتزقة وعادوا إلى الصف الوطني.



وفي حفل الإستقبال الذي نظمته وزارة الداخلية بمشاركة السلطة المحلية .. عبر أبناءُ مديرية السلفية ووجهاؤها وقياداتها الأمنية والمحلية عن سعادتهم بعودة مجموعة من أبنائهم المغرر بهم إلى جادة الصواب.



ودعوا من تبقى من المغرر بهم في معسكرات العدوان إلى المسارعة في العودة إلى ديارهم والإستفادة من قرار العفو العام .. مؤكدين أن من اختار العودة منهم سيقابل بالترحاب الذي لمسه من سبقهم وأن الجهات الأمنية ستقدم التسهيلات اللازمة لهم والتعامل الذي يليق بمن عاد إلى جادة الصواب.



من جهتهم عبر العائدون من أبناء مديرية السلفية عن شكرهم لوزارة الداخلية التي سهلت عودتهم إلى ديارهم .. داعيين من تبقى في معسكرات العدوان للعودة إلى جادة الحق والصواب والكف عن المشاركة في إستهداف الوطن وتنفيذ مخططات العدوان الإجرامية من خلال الزج بهم لقتال أبناء وطنهم، كما تستهدف بجرائمها كل أبناء الوطن.



وعبروا عن شكرهم للمجلس السياسي الأعلى الذي أصدر قرار العفو وأتاح الفرصة لهم بالعودة إلى ديارهم بأمان.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ