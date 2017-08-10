محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نساء اليمن بالحديدة يدشن برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر الحديدة - سبأ :



دشن فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة اليوم بمديرية الجراحي برنامج توعوي بمخاطر الزواج المبكر ضمن مشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي.



اشتمل البرنامج الذي يستهدف في أسبوع بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، مديريات الجراحي، بيت الفقية، المنصورية، باجل، المراوعة ، القناوص والزيدية على عمل مسرحي توعوي بعنوان ''حلم براءة '' يوضح مخاطر الزواج المبكر.



ويشرح كيفية زواج الصغيرات وعدم تحقيق احلامهن والدور الذي يجب ان يقوم به المجتمع لتجنب ذلك.



وأوضحت المسئولة الإعلامية للمشروع إيمان المطري أن المشروع ياتي ضمن نشاط المسرح التشاركي الذي يدخل في إطار أنشطة المشروع كدعم نفسي للمجتمع وتوعيته بمخاطر الزواج المبكر وأضراره على الصغيرات و المجتمع.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ