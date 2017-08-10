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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 07:53:08م
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تكبيد المرتزقة خسائر كبيرة في عملية نوعية شرق صرواح
[10/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة خلال هجوم نوعي للجيش واللجان على مواقعهم في تبة المطار بالمديرية.

وأشار المصدر إلى فرار مرتزقة العدوان تاركين جثث قتلاهم وأسلحة متنوعة وكميات كبيرة من العتاد العسكري والذخيرة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استبقت الهجوم بقصف مدفعي مكثف على تلك المواقع وحققت إصابات مباشر.
سبأ
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