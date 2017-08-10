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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 07:37:41م
قصف مدفعي على مواقع وتجمعات للجنود السعوديين بجيزان ونجران وعسير
استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجنود السعوديين بجيزان ونجران وعسير، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.
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قصف مدفعي على مواقع وتجمعات للجنود السعوديين بجيزان ونجران وعسير
[10/أغسطس/2017]
جيزان - سبأ :

 استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجنود السعوديين بجيزان ونجران وعسير، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في طلعة رجلا ورقابة السديس والمخروق الصغير بنجران.

وأكد المصدر اشتعال النيران في موقع شرق الفواز بنجران جراء استهدافه بقصف مدفعي.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غرب الربوعة بعسير.

وفي جيزان أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في مواقع الفريضة وقرنع والغاوية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على وادي جارة ودار النصر وقرية قمر في الخوبة بجيزان.

سبـأ
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