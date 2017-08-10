محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس هيئة الأركان يلتقي أحد قيادات المغرر بهم صنعاء - سبأ :



التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن علي حمود الموشكي اليوم بصنعاء أبو الفضل العزي الشاوش مستشار محافظة ريمة وأحد قيادات المغرر بهم الذين عادوا للصف الوطني من جبهة ميدي.



وأشار نائب رئيس الأركان إلى أن الوطن فاتحا أبوابه لعودة كل المغرر بهم .. مؤكدا أن العائدين إلى الصف الوطني سيحظون بالرعاية والاهتمام.



وقال " لكل مواطن الحق في الأمن والاستقرار وحرية التوجه السياسي بشرط عدم تجاوز الضوابط والدستور والقانون".



وأوضح اللواء الموشكي أن الحرب فرضت على اليمن والوطن يتعرض لعدوان غاشم إبتكب ابشع الجرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا .. معبرا عن الأسف في مشاركة المغرر بهم في تدمير الوطن ومقدرات الشعب وخاصة بعد أن اتضحت حقيقة المعتدين.



وأكد نائب رئيس الأركان أن إرادة وصمود الشعب اليمني والأبطال الميامين لن تنكسر لإيمانهم بعدالة قضيتهم.



وخلال اللقاء استعرض أبو الفضل الشاوش نماذج من الممارسات المهينة والتصرفات اللاإنسانية التي تقوم بها قوات العدوان وتمارسها بحق المغرر بهم الذين يقاتلون في صفها.



وأشار إلى أن المغرر بهم لا قيمة لهم لدى الجانب السعودي .. لافتا إلى أن هناك ضباط وأفراد يقبعون في سجون الاستخبارات السعودية بسبب معارضتهم لبعض التصرفات المهينة.



وأشار إلى أن جبهة ميدي تعتبر محرقة حقيقية لقوات العدوان والمرتزقة ومصيدة لعتادهم حيث تشير الإحصائيات إلى سقوط أكثر من 800 قتيل وآلاف المصابين.



وقال " لست هنا للدفاع عن نفسي بل لأروي حقائق وأنقل معاناة وواقع مأساوي يندى له الجبين، وقد نصحت المغرر بهم من أبناء منطقتي وعاد منهم الكثير".



ودعا الشاوش المغرر بهم إلى العودة إلى صفوف إخوانهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدوان والمال المدنس.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ