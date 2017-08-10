محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب و22 مايو بضلاع صنعاء - سبأ :



تفقد مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر ومسئول الصحة والتغذية في اليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج، سير العمل بمستشفى عومرة بمديرية أرحب.



واطلع الدكتور المنتصر والدكتور الحاج على مستوى الخدمات الطبية بمركز مكافحة الكوليرا وبقية الأقسام .. واستمعا من مدير المستشفى الدكتور فهد مقحط إلى شرح حول الخدمات التي يتم تقديمها والصعوبات التي تواجه العمل.



وأشاد مدير مكتب الصحة بالجهود المبذولة في معالجة المرضى وحالات الإصابة بالكوليرا والإسهالات الحادة .. مثمنا دعم اليونسيف للمستشفى بصورة خاصة والقطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام.



فيما أشار مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف إلى أن الزيارة تأتي في إطار تقديم الدعم للمستشفى في مختلف الجوانب.



إلى ذلك اطلع مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء ومسئول الصحة والتغذية باليونيسيف بالمحافظة على سير العمل بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان، وعملية تركيب وتشغيل الأجهزة المقدمة من اليونيسيف للمستشفى.



وأشار الدكتور المنتصر إلى أن تشغيل الأجهزة والحاضنات المقدمة من اليونيسيف للمستشفى ستسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

فيما أكد الدكتور فهيم الحاج حرص اليونيسيف على دعم القطاع الصحي بالمحافظة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .. مشيدا بتعاون مكتب الصحة في تسهيل مهام المنظمة الإنسانية.



بدوره ثمن مدير عام مستشفى 22 مايو الدكتور مطهر مرشد جهود قيادة مكتب الصحة ومنظمة اليونيسيف في دعم المستشفى وتزويده بالتجهيزات والمعدات الطبية.



رافقهما نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ