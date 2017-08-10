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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 07:37:41م
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مناقشة الترتيبات لتدشين برامج الدراسات العليا بجامعة 21 سبتمبر
[10/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 ناقش إجتماع بجامعة ثورة21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بصنعاء اليوم الجوانب المتعلقة بتدشين برامج الدراسات العليا.

واستعرض الإجتماع الذي ضم عميد كلية البيئة وخدمة المجتمع الدكتور علي الطارق ومدراء المراكز، الترتيبات لتدشين برامج الدبلومات والماجستير المهنية المتخصصة بالجامعة، والخطط المقدمة من مدراء المراكز وآلية توزيع المواد الدراسية.

وتطرق الإجتماع إلى البرامج التي ستنفذها مراكز الخدمة الإجتماعية والبحوث، والإرشاد النفسي والإجتماعي، وعلوم ذوي الإحتياجات الخاصة بإشراف منسق برامج الدراسات العليا بالجامعة الدكتور حمود العودي.

حضر الإجتماع مدير مركز الإرشاد النفسي الدكتور سامي الشرعبي والمدير الفني الإستشاري النفسي الدكتور محمد الأشول ومدير مركز الخدمة الإجتماعية الدكتور عبدالله الحكيمي ونائب مدير مركز الدراسات والبحوث الدكتور صلاح الجماعي ومدير مركز علوم ذوي الإحتياجات الخاصة الدكتور أمين الزقار وأمين عام الجامعة غالب قطينة.

سبـأ
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