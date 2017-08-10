محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدمير آليتين وجرافة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في المخا بتعز تعز - سبأ :



دمر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتان وجرافة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شمال شرق المخا بمحافظة تعز.





وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بصاروخ موجه آليتين وجرافة عسكرية تابعة للمرتزقة شمال شرق المخا، ما أدى إلى تدميرها.



وأشار المصدر إلى أن قصف مدفعي إستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة الصيار في الصلو، محققا إصابات مباشرة في صفوفهم.





وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة شمال يختل بمديرية المخا.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ