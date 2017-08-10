محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأوضاع بمديرية السبرة بإب إب - سبأ :



ناقش إجتماع بمديرية السبرة بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية عبدالواحد المروعي، الأوضاع بالمديرية.



واستعرض الإجتماع الترتيبات لإقامة فعالية حاشدة الأحد المقبل في إطار التعبئة والحشد لمواجهة العدوان ورفد الجبهات.



وفي الإجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب أمين منصر ومدير عام مديرية السبرة عادل الشعيبي .. أكد الوكيل المروعي ضرورة تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وأشاد بمواقف أبناء السبرة وحرصهم على رفد الجبهات والتصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المديرية.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ