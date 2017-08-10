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وقفة بمديرية الجبين بريمة تندد بجرائم العدوان
[10/أغسطس/2017]
ريمة - سبأ :

 نظمت بمديرية الجبين عاصمة محافظة ريمة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.

واستنكر مشائخ ووجهاء وأبناء الجبين في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة محمد الوسد، صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.

وأكدوا إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وأكد بيان صادر عن الوقفة وقوف أبناء قبائل الجبين صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية .. منددا بتمادي تحالف العدوان في إرتكاب المجازر بحق اليمنيين من الأطفال والنساء والتي تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

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