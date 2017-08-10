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إفتتاح مشروعي مياه بمديرية يريم في إب
[10/أغسطس/2017]
إب - سبأ :

 افتتح بمديرية يريم بمحافظة إب اليوم مشروعين للمياه في قرية رباط الأحكل.

وفي الإفتتاح الذي حضره عضو محلي مديرية يريم حسان القحطاني .. أشاد مدير عام مديرية يريم محمد عبدالله الشامي بدور جمعية الريف التعاونية والزراعية وإسهامها في إيجاد هذين المشروعين .. مشيرا إلى حاجة أبناء قرية رباط الأحكل لمشروعي المياه اللذين يستهدفان كمرحلة اولى ١٧٠ منزلا بسعة ٣٥ متر مكعب للخزان.

فيما أوضحت رئيسة جمعية الريف منى علي أن تنفيذ المشروعين في قرية رباط الأحكل تطلب جهدا كبيرا لإنجازهما .. لافتة إلى أن الجمعية سبق وأن نفذت دورات تدريبية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمديرية حول النظافة وأهميتها وطرق الوقاية من الأمراض وفي مقدمتها الكوليرا.

وبينت أن الجمعية وفي إطار نشاطها خلال الفترة الماضية وزعت ٤٠٠ حقيبة صحية وفلترات لتنقية المياه وغيرها من الوسائل الصحية للمستفيدين بمديرية يريم.

سبـأ
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