محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع خمسة آلاف سلة غذائية بإب إب - سبأ :



دشن وكيل محافظة إب فؤاد يحيى منصور اليوم بمدينة إب مشروع توزيع خمسة آلاف سلة غذائية، ضمن حملة المشاريع الإغاثية.



وخلال التدشين ثمن الوكيل منصور هذه المبادرات الهادفة إلى مساعدة المحتاجين والنازحين الأكثر تضررا.



وحث المؤسسات والجمعيات ورجال المال والأعمال إلى تبني مثل هذه المشاريع التي تساهم في تعميق قيم التراحم والتكافل الاجتماعي.



فيما أشار رئيس الحملة الشيخ حمود بن عبد الوهاب العواضي إلى أن هذه المبادرة هي الثانية في قطاع الغذاء بمحافظة إب والتي تستهدف خمسة آلاف أسرة من النازحين والفقراء والمتضررين من الوضع الراهن.



وأعرب عن تقديره للداعمين للحملة للمساهمة في تخفيف معاناة هذه الشرائح المجتمعية المستحقة للدعم.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ