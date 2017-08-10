ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 06:04:07م
استهداف مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
استهدف الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية محققين إصابات مباشرة في صفوفهم .
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
إفتتاح مشروعي مياه بمديرية يريم في إب
كسر زحفين لمرتزقة العدوان في المعافر والصلو بتعز
تدشين توزيع خمسة آلاف سلة غذائية بإب
تفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب
[10/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 تفقد مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر ومسئول الصحة والتغذية في اليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج، سير العمل بمستشفى عومرة بمديرية أرحب.

واطلع الدكتور المنتصر والدكتور الحاج على مستوى الخدمات الطبية بمركز مكافحة الكوليرا وبقية الأقسام .. واستمعا من مدير المستشفى الدكتور فهد مقحط إلى شرح حول الخدمات التي يتم تقديمها والصعوبات التي تواجه العمل.

وأشاد مدير مكتب الصحة بالجهود المبذولة في معالجة المرضى وحالات الإصابة بالكوليرا والإسهالات الحادة .. مثمنا دعم اليونسيف للمستشفى بصورة خاصة والقطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام.

فيما أشار مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف إلى أن الزيارة تأتي في إطار تقديم الدعم للمستشفى في مختلف الجوانب.
رافقهما خلال الزيارة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إفتتاح مشروعي مياه بمديرية يريم في إب
كسر زحفين لمرتزقة العدوان في المعافر والصلو بتعز
تدشين توزيع خمسة آلاف سلة غذائية بإب
اللجنة العسكرية والأمنية تستعرض تقارير حول الأوضاع الميدانية
فرع نساء اليمن بحجة يختتم فعاليات المسرح التشاركي
وكيل محافظة البيضاء يتفقد العمل بمستشفى مكيراس بالبيضاء
فعالية توعوية في مديرية المخادر بإب
وقفة احتجاجية بمديرية مكيراس بالبيضاء للتنديد بمجازر العدوان
مصدر بالخارجية: على الجامعة العربية إنجاح جهود إيقاف العدوان لا التأجيج المتعمد
اطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في موزع بتعز
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بمديرية مكيراس بالبيضاء للتنديد بمجازر العدوان
[10/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية: على الجامعة العربية إنجاح جهود إيقاف العدوان لا التأجيج المتعمد
[10/أغسطس/2017]
لقاء قبلي في ذمار يستنكر الجرائم الوحشية للمرتزقة بحق الأسرى
[10/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[10/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية: مجلس الأمن يكرر عرض المآسي ولا يتدخل لإيقافها
[10/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by