محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب صنعاء - سبأ :



تفقد مدير مكتب الصحة العامة بمحافظة صنعاء الدكتور خالد المنتصر ومسئول الصحة والتغذية في اليونيسيف بالمحافظة الدكتور فهيم الحاج، سير العمل بمستشفى عومرة بمديرية أرحب.



واطلع الدكتور المنتصر والدكتور الحاج على مستوى الخدمات الطبية بمركز مكافحة الكوليرا وبقية الأقسام .. واستمعا من مدير المستشفى الدكتور فهد مقحط إلى شرح حول الخدمات التي يتم تقديمها والصعوبات التي تواجه العمل.



وأشاد مدير مكتب الصحة بالجهود المبذولة في معالجة المرضى وحالات الإصابة بالكوليرا والإسهالات الحادة .. مثمنا دعم اليونسيف للمستشفى بصورة خاصة والقطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام.



فيما أشار مسئول الصحة والتغذية باليونيسيف إلى أن الزيارة تأتي في إطار تقديم الدعم للمستشفى في مختلف الجوانب.

رافقهما خلال الزيارة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور طلال الجبري.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ