محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة العسكرية والأمنية تستعرض تقارير حول الأوضاع الميدانية صنعاء - سبأ :



عقدت اللجنة العسكرية والأمنية اجتماعا اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال بن علي الرويشان رئيس اللجنة.



استعرض الاجتماع التقارير المقدمة من أعضاء اللجنة، حول الأوضاع الميدانية والنجاحات التي يحققها أبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات.



وأشادت اللجنة بالبطولات والنجاحات التي تحققت، وأقرت متابعة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى ومجلس الدفاع الوطني بسرعة توفير احتياجات القوات المسلحة والأمن من مرتبات وغذاء وكساء وتسليح لتعزيز صمود المرابطين في جبهات البطولة والشرف وتعزيز الأداء الأمني الذي يسجل نجاحات يومية في ملاحقة بؤر مرتزقة العدوان وتدعيم الجبهة الداخلية .



كما ناقشت اللجنة أوضاع الإصلاحيات وتوفير الاحتياجات لتحسين أوضاعها، وأقرت متابعة الجهات المعنية بتنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بهذا الصدد.



كما أقرت اللجنة العسكرية والأمنية عدد من القرارات والإجراءات المتعلقة بتهيئة مسارح العمليات.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ