محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرع نساء اليمن بحجة يختتم فعاليات المسرح التشاركي حجة - سبأ :



اختتم فرع إتحاد نساء اليمن بمديريتي نجرة والشغادرة بحجة اليوم فعاليات المسرح التشاركي الخاص بمشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.





وفي الإختتام أكدت رئيسة فرع الإتحاد إبتسام شرف الحرص على إقامة المسرح التشاركي لنقل مهارات إستخدام المسرح التفاعلي في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة ظاهرة الزواج المبكر.







وأشارت إلى أن مشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي إستهدف مديريات حجة، مبين، كحلان، عفار، شرس، نجرة، الشغادرة .. مبينة أن المسرح التشاركي أسهم في التوعية بمفهوم العنف القائم على النوع الإجتماعي، وتعريف أبناء المديريات بالمواثيق الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.





وأشادت شرف بالتفاعل الجماهيري والمجتمعي بالمديريات المستهدفة، ما إنعكس إيجابا على نجاح أنشطة المسرح التشاركي.



فيما أشارت مسئولة الإعلام بإتحاد نساء اليمن إيمان المطري إلى أن العنف ضد المراة ثقافة مجتمعية سلبية، جعلت من مظاهر التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمراة إحدى الموروثات والأعراف المجتمعية، الأمر الذي حرم المرأة حقوقها ومكانتها.



ولفتت إلى إضطلاع إتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمسؤولية في التوعية المجتمعية المستمرة بقضايا العنف ضد المرأة وحث المجتمع على دعم الجهود الهادفة للقضاء على كافة أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة .

وثمنت المطري إسهامات صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعمه للأنشطة وكذا البرامج التي يتبناها فرع إتحاد نساء اليمن بحجة.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ