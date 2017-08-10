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وكيل محافظة البيضاء يتفقد العمل بمستشفى مكيراس بالبيضاء
[10/أغسطس/2017]
البيضاء - سبأ :

 تفقد وكيل محافظة البيضاء لشؤن الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي اليوم سير العمل بمستشفى مكيراس العام ومستوى الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى.

واطلع الوكيل الجمالي ومعه مدير عام مديرية مكيراس ياسر جحلان على العمل في أقسام المستشفى والإجراءات الوقائية والتوعوية لمكافحة الكوليرا.

واستمع الوكيل الجمالي من مدير عام مستشفى مكيراس الدكتور قاسم مفلول إلى شرح عن الإحتياجات الأساسية للمستشفى من الأجهزة والمعدات اللازمة بما يسهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والإرتقاء بواقع الأداء الصحي.

وأوضح الدكتور مفلول الصعوبات التي تواجه العمل بالمستشفى وخاصة ما يتعلق بنقص الأدوية الخاصة بالإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا.

وأكد الوكيل الجمالي أهمية تحسين أداء العمل بالمستشفى وتعزيز مستوى الخدمات الطبية للمواطنين .
وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات التي قد تواجه المستشفى ورفده بالكادر الطبي المتخصص لفحص حالات الكوليرا ومعالجتها وتكثيف التوعية الصحية المتعلقة بمكافحة هذا الوباء .

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