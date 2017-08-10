محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية توعوية في مديرية المخادر بإب إب - سبأ :



نظمت بمديرية المخادر بمحافظة إب اليوم فعالية توعوية نظمها فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة ضمن مشروع مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



تضمنت الفعالية عرض مسرحي تشاركي للتوعية بقضايا العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر على الفتيات وسبل تقديم الدعم النفسي لهن في ظل الوضع الراهن نتيجة استمرار العدوان.



وأشارت رئيسة فرع إتحاد نساء اليمن بإب حياة الكينعي إلى أهمية المسرح التشاركي في التوعية بقضايا العنف وتفعيل دور الشباب في هذا الجانب.. مثمنة دور صندوق الأمم المتحدة للسكان ودعمه للعديد من الأنشطة التي يتبناها الفرع.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ