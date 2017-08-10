محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمديرية مكيراس بالبيضاء للتنديد بمجازر العدوان البيضاء - سبأ :



نظمت بمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بمجازر العدوان السعودي الأمريكي واستمرار الحصار الجائر.



وأشار المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل محافظة البيضاء لشؤن الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي ومدير عام مديرية مكيراس ياسر جحلان، إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



وأكد البيان الصادر عن الوقفة أن استمرار العدوان إرتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وما يفرضه من حصار جائر وصمة عار في جبين الإنسانية.



وحيا محلي وتنفيذي وأبناء ووجهاء مديرية مكيراس الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف ..مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن



وحمل البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لتغاضيها وغضها للطرف عما يتعرض له اليمن من عدوان وحرب إبادة.

سبـأ [10/أغسطس/2017]سبـأ