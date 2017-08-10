ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 04:28:37م
استهداف مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
استهدف الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية محققين إصابات مباشرة في صفوفهم .
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
وقفة احتجاجية بمديرية مكيراس بالبيضاء للتنديد بمجازر العدوان
مصدر بالخارجية: على الجامعة العربية إنجاح جهود إيقاف العدوان لا التأجيج المتعمد
اطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في موزع بتعز
تدشين المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية لاسر الشهداء بمحافظة إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصدر بالخارجية: على الجامعة العربية إنجاح جهود إيقاف العدوان لا التأجيج المتعمد
[10/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استيائه الشديد لاستمرار أمين عام جامعة الدول العربية عبر الناطق الرسمي لها، في المشاركة بهدم بيت العرب الذي أنشئ للم شملهم، وذلك بتصريحاته اللا مسؤولة وتقديم مصالحه الشخصية والوظيفية على كل شيء وبالذات على حساب مصير ملايين المدنيين في اليمن.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن ما يحدث في الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م هو عدوان همجي تقوده السعودية وتحالفها وتمارس خلاله كل وسائل وأساليب جرائم الحرب والإبادة الإنسانية وانتهاكات لكل قيم الإنسانية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف المصدر" إن ما جاء في تصريح للمتحدث الرسمي لجامعة الدول العربية بتاريخ 8 أغسطس الجاري المتعلق بحديث أبو الغيط عن الاستقرار السياسي والصحي في اليمن، إن كان جادا ولا يقصد به التزلف إلى مملكة آل سعود وقادتها، عبر الإشادة بمركز سلمان وما قدمه من مساهمة مالية ضئيلة لمكافحة وباء الكوليرا الذي ساهمت السعودية وتحالفها على توفير البيئة المناسبة لانتشاره، فعليه الاضطلاع بمسؤولياته كأمين عام ومسؤول عن جامعة الدول العربية وليس ديكورا للاستخدام في المناسبات، والتحقق من حقيقة ما يحدث على أرض الواقع وذلك باتخاذ قرار شجاع وجرئ بإرسال بعثة تقصي للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن ".

وأشار المصدر المسؤول إلى أن اتهام أبو الغيط للقوى الوطنية في الداخل بالتمسك بالسلطة ورفض مقترحات حلول التسوية السياسية مرفوض رفضا تاما من قبل السلطات الوطنية في صنعاء.

وجدد المصدر التأكيد على أن الأمين العام للجامعة العربية لازال يتلقى تقاريره عما يحدث في اليمن من جهاز المخابرات التابع للعدوان السعودي وليس من جهات دولية محايدة، وأنه مستمر في الإساءة لتاريخه الدبلوماسي مقابل مصالح وقتية.

وتساءل المصدر عما إذا كان أبو الغيط يعلم أو مدرك لما يحدث في المناطق اليمنية المحتلة من انفلات أمني واغتيالات ونهب وسيطرة للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهل هي نموذج يحتذى به، ويريد بالمقابل من القوى الوطنية في المناطق غير المحتلة الاستسلام لنشر الفوضى والإرهاب وتدمير البلاد.

وذكَّر المصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة بالموقف الواضح والصريح وعن قوة وثقة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بمد يد السلام والقبول بالجلوس في مفاوضات سلام لكل الأطراف، طالما تهدف لتحقيق سلام عادل ومُنصف للشعب اليمني، وأن عليه أن يكون أميناً في مواقفه لإنجاح الجهود والمساعي الرامية لوقف العدوان والتهدئة ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتسيير الرحلات التجارية والمدنية.

وأختتم المصدر تصريحه بالقول" هذه هي الظروف الأساسية للجلوس على طاولة مفاوضات تسوية تجمع كل الأطراف ومنها الطرف السعودي وبما يسهم في تهدئة الأوضاع لا العمل على تأجيجها".

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وقفة احتجاجية بمديرية مكيراس بالبيضاء للتنديد بمجازر العدوان
اطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في موزع بتعز
تدشين المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية لاسر الشهداء بمحافظة إب
قتلى وجرحى من المرتزقة في هجمات نوعية بالوازعية وموزع في تعز
الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات جراء الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف
عمليات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في نقيل الخشبة بالضالع
لقاء قبلي في ذمار يستنكر الجرائم الوحشية للمرتزقة بحق الأسرى
استهداف مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
مصدر بالخارجية: مجلس الأمن يكرر عرض المآسي ولا يتدخل لإيقافها
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بمديرية مكيراس بالبيضاء للتنديد بمجازر العدوان
[10/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية: على الجامعة العربية إنجاح جهود إيقاف العدوان لا التأجيج المتعمد
[10/أغسطس/2017]
لقاء قبلي في ذمار يستنكر الجرائم الوحشية للمرتزقة بحق الأسرى
[10/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[10/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية: مجلس الأمن يكرر عرض المآسي ولا يتدخل لإيقافها
[10/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by