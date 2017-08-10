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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 04:28:37م
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تدشين المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية لاسر الشهداء بمحافظة إب
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  محلي
تدشين المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية لاسر الشهداء بمحافظة إب
[10/أغسطس/2017]
إب - سبأ :

 دُشنت المرحلة الثانية لتوزيع السلال الغذائية على أسر الشهداء في مديريات حبيش وذي السفال والسياني والنادرة وجبلة وريف إب .

واوضح مندوب مؤسسة الشهداء شوقي التويتي أن هذه المرحلة التي تنفذ بتمويل من السلطة المحلية ومكتب الاوقاف ستوزع فيها 300 سلة غذائية لأسر الشهداء .. مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة والاخيرة ستشمل مديريات الظهار والمشنة والشعر وبعدان وستنفذ قريبا .

ولفت إلى أن هذه السلال التي كانت المرحلة الأولى منها في شهر رمضان تعد جزءاً مما ينبغي أن يقدم لأسر الشهداء الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيل هذا الوطن العظيم .

سبـأ
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