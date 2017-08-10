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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 12:12:05م
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قتلى وجرحى من المرتزقة في هجمات نوعية بالوازعية وموزع في تعز
[10/أغسطس/2017] تعز - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم هجمات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديريتي الوازعية وموزع بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم نوعي على مواقعهم في الوازعية .. لافتا إلى اغتنام عتاد خلال العملية .

ولفت المصدر إلى سقوط أعداد كبيرة من المرتزقة بين قتيل وجريح خلال هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في منطقة نوبة علاية بالهاملي بمديرية موزع .

وأوضح المصدر أنه تم تدمير مدرعة تابعة للعدوان في منطقة الضباب ما أدى إلى مصرع عدد من المرتزقة كانوا إلى جوارها .
سبأ
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