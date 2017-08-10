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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 12:03:34م
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الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات جراء الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف
[10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المحافظات الجبلية والهضاب والصحارى الداخلية وكذا السواحل الغربية والجنوبية الغربية لأخذ الاحتياطات اللازمة جراء الأمطار المصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية .



وتوقع المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية ، مشيراً إلى احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية .



وأوضح المركز أن تحليل خرائط الطقس و صور الأقمار الاصطناعية تبين أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية مع احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من محافظات شبوة ، مأرب ، الجوف وحضرموت ، كما قد تشمل الأمطار أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية من البلاد .
سبأ
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