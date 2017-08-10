استهداف مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية [10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

استهدف الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية محققين إصابات مباشرة في صفوفهم .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجنود السعوديين في معسكر أبو المض ، موقع مثعن ، الغاوية ، بيت العظم و التبة الحمراء في جيزان محققاً إصابات مباشرة .



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان موقعاً سعودياً مستحدثاً خلف المسيال في عسير ، وتجمعاً عسكرياً سعودياً في المخروق الصغير وتجمعات للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء في نجران محققة إصابات مباشرة .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان هاجموا معسكر السلان بمديرية المصلوب في محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة ، فيما قصفت المدفعية مواقع المرتزقة في وادي هراب بمديرية خب والشعف وتم تدمير آلية عسكرية لهم في منطقة الخنجر بالمديرية ومصرع من كانوا على متنها .



وأكد المصدر مصرع القيادي المرتزق أبو حمزة قائد الكتيبة الثالثة في اللواء 122 في حام و القيادي المرتزق الرائد محمد صالح الاغبر العبدي قائد كتيبة المدفعية و القيادي المرتزق محمد التعزي اركان حرب قائد الكتيبة في عملية استهدفتهم إثر رصد ومتابعة استخبارية دقيقة من قبل وحدات خاصة من الجيش واللجان الشعبية في الجوف .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شرق كهبوب في محافظة لحج ، ومرابض دبابات المرتزقة في مري بمحافظة الضالع ، في حين تم اطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة .



وفي جبهة نهم سقط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر هجوم على موقع السفينة جنوب غرب القتب ، كما تم استهداف تجمع لهم في قرية الحول أسفل فرضة نهم بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم .



ولفت المصدر إلى أنه تم قنص أحد المرتزقة في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر محافظة البيضاء ، منوهاً إلى مصرع ثلاثة آخرين في مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وكذا إعطاب أربع آليات تابعة لهم في المديرية .



وفي محافظة تعز تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف لمرتزقة العدوان في جبهة الضباب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، كما تم كسر زحف آخر لهم باتجاه تبة القرون في منطقة الكدحة ما أدى إلى مصرع و جرح عدد منهم .



وقال المصدر إن عدداً كبيراً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم خلف محطة يختل في المخا ، كما تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعاتهم في المحطة .



كما أكد المصدر مصرع المرتزقة : نصر الأبيض ، خلدون القدسي و وضاح العيدروس بنيران الجيش واللجان الشعبية في الجبهة الغربية لمدينة تعز ، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش واللجان حققت إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم في تبة السيمن بمديرية ذباب .

سبأ