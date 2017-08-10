ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 12:03:34م
استهداف مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
استهدف الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة خلال الساعات الماضية محققين إصابات مباشرة في صفوفهم .
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات جراء الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف
عمليات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في نقيل الخشبة بالضالع
لقاء قبلي في ذمار يستنكر الجرائم الوحشية للمرتزقة بحق الأسرى
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً أضراراً في المنشئات العامة والممتلكات الخاصة .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على ريمة حميد وغارتين على بير الهذيل في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على جبل الشبكة في مديرية موزع و خمس غارات على منطقة الكمب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز ، وشن سبع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا و خمس غارات على مديرية الظاهر ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح و منطقتي آل الشيخ وآل عمر و المناطق الغربية بمديرية منبه .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على جبل الدود في جيزان .
سبأ
  المزيد من (محلي)
الأرصاد يدعو لأخذ الاحتياطات جراء الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف
عمليات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في نقيل الخشبة بالضالع
لقاء قبلي في ذمار يستنكر الجرائم الوحشية للمرتزقة بحق الأسرى
استهداف مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته خلال الساعات الماضية
مصدر بالخارجية: مجلس الأمن يكرر عرض المآسي ولا يتدخل لإيقافها
مصرع عدد من المرتزقة في تدمير آليتهم بمنطقة بير باشا بتعز
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
مصرع ثلاثة من مرتزقة بمديرية صرواح بمأرب
مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في تعز
القوة المدفعية تدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي بجيزان وعسير ونجران
العدوان السعودي على اليمن
لقاء قبلي في ذمار يستنكر الجرائم الوحشية للمرتزقة بحق الأسرى
[10/أغسطس/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[10/أغسطس/2017]
مصدر بالخارجية: مجلس الأمن يكرر عرض المآسي ولا يتدخل لإيقافها
[10/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح بمأرب
[09/أغسطس/2017]
ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[09/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by