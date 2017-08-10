طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية [10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفاً أضراراً في المنشئات العامة والممتلكات الخاصة .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على ريمة حميد وغارتين على بير الهذيل في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء و غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على جبل الشبكة في مديرية موزع و خمس غارات على منطقة الكمب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز ، وشن سبع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة .



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية شدا و خمس غارات على مديرية الظاهر ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح و منطقتي آل الشيخ وآل عمر و المناطق الغربية بمديرية منبه .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على جبل الدود في جيزان .

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