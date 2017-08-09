مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في تعز [09/أغسطس/2017] تعز - سبأ :



لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرين اليوم في إستهداف الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوم على مواقع مرتزقة العدون ، خلف محطة يختل وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت مرتزقة العدوان في تبة السيمن بمديرية ذباب ، وإصابات مباشرة.



وأكد المصدر مصرع المرتزق نصر الأبيض والمرتزق خلدون القدسي والمرتزق وضاح العيدروس بنيران الجيش واللجان الشعبية في الجبهة الغربية لمدينة تعز.





سبأ