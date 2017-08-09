إرشيفية القوة المدفعية تدك مواقع وتجمعات للجيش السعودي بجيزان وعسير ونجران [09/أغسطس/2017] جيزان - سبأ :



دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في الغاوية وبيت العظم والتبة الحمراء وموقع مثعن بجيزان، محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعات للجنود السعوديين في معسكر أبو المض بجيزان.



وفي عسير أوضح المصدر أن القوة المدفعية استهدفت موقع سعودي مستحدث خلف المسيال بعدد من القذائف.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعاً عسكرياً سعودياً في المخروق الصغير، واستهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران محققة إصابات مباشرة.



وكان طيران العدوان السعودي قد شن خمس غارات على جبل الدود بجيزان.





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