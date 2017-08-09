ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 10:24:49م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحدا
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء بحضور محافظ ذمار حمود عباد ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
استهداف مرابض دبابات مرتزقة العدوان في مريس بالضالع
مكتب الصحة بتعز يوزع اللقاحات وأدوية الرعاية على كافة مديريات المحافظة
ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مكتب الصحة بتعز يوزع اللقاحات وأدوية الرعاية على كافة مديريات المحافظة
[09/أغسطس/2017] تعز - سبأ :

قال مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور حسن العزي " إن المكتب قام اليوم بإمداد كافة مديريات المحافظة بجميع اللقاحات وأدوية الرعاية التكاملية والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ النشاط الإيصالي التكاملي الذي سينفذ ابتداء من الغد".

وأكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الطبية الميدانية ستقدم خدمات التحصين والرعاية التكاملية للأطفال والأمهات في جميع مديريات محافظة تعز بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

ودعا الدكتور العزي الجميع إلى التعاون وتسهيل مهمة الفرق الطبية المكلفة من مكاتب الصحة بالمديريات وتحت إشراف مكتب الصحة وقطاع الرعاية بوزارة الصحة.

وثمن دعم محافظ تعز عبده الجندي وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل مكتب الصحة بسبب الظروف الراهنة بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
استهداف مرابض دبابات مرتزقة العدوان في مريس بالضالع
ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بميدي
وكيلا إب يؤكدان عدم التهاون تجاه أي إعتداءات على أراضي الأوقاف
مناقشة مستوى أداء الأجهزة الأمنية بالبيضاء
بدء إختبارات المفاضلة بكليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة إب
طيرن العدوان يشن ثمان غارات على تعز
وزارة النقل: وفاة أكثر من 13 ألف مواطن لعدم تمكنهم من السفر للعلاج بسبب الحصار الجوي
إحباط محاولة تسلل للمرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف
مناقشة أداء إدارة تنمية المرأة بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة بصعدة
[09/أغسطس/2017]
طيرن العدوان يشن ثمان غارات على تعز
[09/أغسطس/2017]
لقاء قبلي بريمة يؤكد الإستعداد لرفد الجبهات في موجهة العدوان
[09/أغسطس/2017]
وزارة حقوق الإنسان تحمل المجتمع الدولي مسئولية استمرار إغلاق مطار صنعاء
[09/أغسطس/2017]
مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا تطالب المجتمع الدولي بفتح مطار صنعاء فورا
[09/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by