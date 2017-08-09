مكتب الصحة بتعز يوزع اللقاحات وأدوية الرعاية على كافة مديريات المحافظة [09/أغسطس/2017] تعز - سبأ :



قال مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز الدكتور حسن العزي " إن المكتب قام اليوم بإمداد كافة مديريات المحافظة بجميع اللقاحات وأدوية الرعاية التكاملية والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ النشاط الإيصالي التكاملي الذي سينفذ ابتداء من الغد".



وأكد مدير مكتب الصحة بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الطبية الميدانية ستقدم خدمات التحصين والرعاية التكاملية للأطفال والأمهات في جميع مديريات محافظة تعز بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.



ودعا الدكتور العزي الجميع إلى التعاون وتسهيل مهمة الفرق الطبية المكلفة من مكاتب الصحة بالمديريات وتحت إشراف مكتب الصحة وقطاع الرعاية بوزارة الصحة.



وثمن دعم محافظ تعز عبده الجندي وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل مكتب الصحة بسبب الظروف الراهنة بالمحافظة.



سبأ