قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بميدي [09/أغسطس/2017] ميدي - سبأ :



أطلقت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في صحراء ميدي .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت بصاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سبع غارات على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية .





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