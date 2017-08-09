وكيلا إب يؤكدان عدم التهاون تجاه أي إعتداءات على أراضي الأوقاف [09/أغسطس/2017] إب - سبأ :



أكد وكيلا محافظة إب عبدالحميد الشاهري وصادق حمزة أن السلطة المحلية لن تتهاون في ردع كل من يحاول الإعتداء على أراضي الأوقاف أو الممتلكات العامة.



وأشارا خلال إزالة إستحداث في مقبرة الضباري بمنطقة معيد بمديرية الظهار، إلى أنه سيتم أتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من قام بهذا الإعتداء على المقبرة.



ودعا الوكيلان الشاهري وحمزة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي اعتداءات على الممتلكات العامة أو أراضي الأوقاف، وشددا على ضرورة قيام الأجهزة المختصة بواجباتها إزاء هذه الاعتداءات.



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