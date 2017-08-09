مناقشة مستوى أداء الأجهزة الأمنية بالبيضاء [09/أغسطس/2017] البيضاء - سبأ :



ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية علي محمد المنصوري، مستوى أداء الأجهزة الامنية بمنطقة أمن رداع.



واستعرض الإجتماع الذي ضم القيادات العسكرية والأمنية مستوى تنفيذ خطة الإنتشار الأمني وآلية تفعيل غرفة العمليات المشتركة من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية وتشكيل لجنه لتحديد خطة الإنتشار الأمني وتعزيز مهام وأدوار رجال الأمن في كافة القطاعات والنقاط الأمنية والمحاور .



كما استعرض الإجتماع تقرير مدير شرطة المنطقة العقيد علي قرموش حول مستوى الأداء وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجة الأجهزة الأمنية والسبل الكفيلة بحلها بما يضمن تعزيز الأداء الأمني ومحاربة الجريمة والحد منها .



وأكد الإجتماع أهمية تفعيل دور النقاط الأمنية وتدريب الضباط والأفراد واللجان الشعبية على كيفية التعامل مع المجتمع وربط كافة النقاط بالعمليات المشتركة بما يسهل مراقبة الوضع بطرق سهلة وسريعة.



وفي الإجتماع أكد محافظ البيضاء ضرروة تنفيذ خطة الإنتشار الأمني وتفعيل جوانب التنسيق والأداء بين مختلف الأجهزة الأمنية وتكريس الجهود لضبط الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عنها وعدم التهاون مع كل من يسعى لإقلاق السكينة العامة للمجتمع .



وأشاد بدور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة واللجان الشعبية وتفانيهم في حماية الوطن وتعزيز مناخ السلم الإجتماعي .. لافتا إلى أن الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والإستقرار والحد من الإختلالات وتجاوز كافة الصعوبات .





سبأ