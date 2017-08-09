بدء إختبارات المفاضلة بكليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة إب [09/أغسطس/2017] إب - سبأ :



بدأت اليوم بجامعة إب إختبارات المفاضلة الخاصة بالطلاب المتقدمين للإلتحاق بكليتي الطب والعلوم الصحية وطب الأسنان للعام الجامعي 2017- 2018م.



يتنافس ثلاثة آلاف و857 طالبا وطالبة إجمالي المتقدمين لإختبارات المفاضلة على 110 مقعداً طبيا إجمالي الطاقة الإستيعابية بكليتي الطب والعلوم الصحية وطب الأسنان.



و أكد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب خلال تفقده سير إمتحانات المفاضلة أن الإجراءات المتبعة في هذه الإمتحانات تتم بشفافية ..مشيداً بجهود كافة الأكاديميين والإداريين القائمين على اللجان المختلفة



فيما أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي أن إختبارات المفاضلة أعدت وفقاً للمعايير العلمية و التربوية لقياس الجوانب المعرفية للطلبة المتقدمين بما يضمن قبول الطلبة الأكثر كفاءة.



وبين الدكتور النزيلي أن اليوم الأول من عملية المفاضلة حقق نجاحاً كبيرا في مستوى الإنضباطً رغم الكثافة الطلابية.



رافقهم خلال الزيارة عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور عبدالله المطري وعميد كلية طب الأسنان الدكتور فيصل أبو لحوم وعدد من المعنيين.



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