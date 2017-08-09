إحباط محاولة تسلل للمرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف [09/أغسطس/2017] الجوف - سبأ :



أحبط الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال إحباط الجيش واللجان محاولة تسلل لهم باتجاه مواقع عسكرية أسفل منطقة العقبة في مديرية خب والشعف .



وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة الخنجر بالمديرية نفسها ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .



سبأ