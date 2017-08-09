ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 08:55:36م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحدا
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء، مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية الحداء بحضور محافظ ذمار حمود عباد ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي ورئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
مناقشة مستوى أداء الأجهزة الأمنية بالبيضاء
بدء إختبارات المفاضلة بكليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة إب
طيرن العدوان يشن ثمان غارات على تعز
وزارة النقل: وفاة أكثر من 13 ألف مواطن لعدم تمكنهم من السفر للعلاج بسبب الحصار الجوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إحباط محاولة تسلل للمرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف
[09/أغسطس/2017] الجوف - سبأ :

أحبط الجيش واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من المرتزقة خلال إحباط الجيش واللجان محاولة تسلل لهم باتجاه مواقع عسكرية أسفل منطقة العقبة في مديرية خب والشعف .

وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان دمرت آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة الخنجر بالمديرية نفسها ما أدى إلى مصرع من كانوا على متنها .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة مستوى أداء الأجهزة الأمنية بالبيضاء
بدء إختبارات المفاضلة بكليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة إب
طيرن العدوان يشن ثمان غارات على تعز
وزارة النقل: وفاة أكثر من 13 ألف مواطن لعدم تمكنهم من السفر للعلاج بسبب الحصار الجوي
مناقشة أداء إدارة تنمية المرأة بأمانة العاصمة
لقاء قبلي بريمة يؤكد الإستعداد لرفد الجبهات في موجهة العدوان
إستكمال الإمتحانات النظرية للمعاهد المهنية بعمران
أمين عام محلي العاصمة يطلع على الحلقات التعليمية بالجامع الكبير
لقاء بوزارة الخارجية يناقش أداء المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
وزارة حقوق الإنسان تحمل المجتمع الدولي مسئولية استمرار إغلاق مطار صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيرن العدوان يشن ثمان غارات على تعز
[09/أغسطس/2017]
لقاء قبلي بريمة يؤكد الإستعداد لرفد الجبهات في موجهة العدوان
[09/أغسطس/2017]
وزارة حقوق الإنسان تحمل المجتمع الدولي مسئولية استمرار إغلاق مطار صنعاء
[09/أغسطس/2017]
مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا تطالب المجتمع الدولي بفتح مطار صنعاء فورا
[09/أغسطس/2017]
المجلس النرويجي: أعداد المتوفين جراء إغلاق مطار صنعاء فاق عدد قتلى الضربات الجوية
[09/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by