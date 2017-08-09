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مناقشة أداء إدارة تنمية المرأة بأمانة العاصمة
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة حمود النقيب تقرير أداء الإدارة العامة لتنمية المرأة ومكاتبها بالمديريات خلال النصف الأول من العام الجاري .

وتطرق الاجتماع بحضور وكيلي أمانة العاصمة لقطاعي المالية مازن نعمان والشؤون القانونية فتحية عبدالواسع إلى مستوى الانجاز والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومكاتبها في المديريات والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان الغاشم.

وبحث الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب إدارة المرأة بمختلف مديريات الأمانة العشر الحلول والإجراءات المناسبة للتغلب على كافة التحديات والصعوبات.

ووجه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية القطاع المالي بتوفير الامكانيات والنفقات التشغيلية الضرورية من أجل تفعيل نشاط الإدارة العامة للمرأة بما يخدم تنمية وتأهيل القطاع النسائي بالأمانة .

وأشار إلى اهتمام السلطة المحلية بالمرأة ورعايتها ومعالجة كافة المشكلات التي تواجهها وكذا العمل على تعزيز دورها ومشاركتها في مختلف المجالات و الأنشطة والفعاليات الرسمية السياسية ، الاقتصادية ،الاجتماعية والتنموية وغيرها.

و أشاد النقيب بالأدوار الوطنية للمرأة ومشاركتها في بناء الوطن والدفاع عنه .

بدورها ثمنت مديرة إدارة المرأة لطيفه العنسي دعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمرأة ، مؤكدة استمرار إدارة المرأة في تنمية مهارات وقدرات الكادر النسائي بأمانة العاصمة لما فيه خدمة الوطن.

سبأ
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