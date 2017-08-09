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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 07:32:55م
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لقاء قبلي بريمة يؤكد الإستعداد لرفد الجبهات في موجهة العدوان
[09/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:
نظم مجلس التلاحم القبلي بمحافظة ريمة اليوم لقاء قبلي لأبناء قبائل مديرية الجبين تحت شعار " التعبئة العامة لمواجهه العدوان مسؤولية الجميع".

وأكد المشاركون في اللقاء الذي حضره عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية بالمديرية والمشائخ والشخصيات الإجتماعية، الإستعداد رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد لموجهة العدوان وإفشال مخططاته. 

وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة محمد الوسد أهمية التحرك والتعبئة العامة وتعزيز الجبهات بالرجال من أبناء ريمة السباقين للدفاع عن الوطن في مختلف الظروف والمراحل. 

وأشار إلى الإستهداف الممنهج للمدنيين وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني، ما يتطلب تضافر الجهود لإفشال رهانات العدوان ومؤمراته على اليمن أرضا وإنسانا.

من جانبه دعا رئيس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومخططاته الإجرامية.

وأشاد بمواقف أبناء قبائل الجبين خلال المرحلة الماضية والراهنة .. داعيا أبناء ريمة إلى مزيد من التلاحم والإصطفاف لمواجهة العدوان والدفاع عن عزة وكرامة أبناء اليمن .

وألقيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها صمود أبناء الجبين وثبات موقفهم في مواجهة العدوان والإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد. 

ونددت الكلمات بالمواقف المخزية للأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية وإستمرار صمتها إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن. 
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