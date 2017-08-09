إستكمال الإمتحانات النظرية للمعاهد المهنية بعمران [09/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

استكملت بمعاهد خمر وعمران وثلاء بمحافظة عمران اليوم الإمتحانات النظرية في قطاع التعليم المهني والتقني والتي استمرت أسبوعين .

وأوضح مدير مكتب التعليم الفني أمين الديدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمتحانات معاهد التعليم الفني والتقني إستكملت بنجاح وفق الخطة المعدة لها حسب التقويم الدراسي للمعاهد التقنية والمهنية خلال العام الجاري .



وثمن جهود الكوادر التعليمية بالمعاهد في إنجاح العملية الإمتحانية بالمعاهد الفنية للعام الدراسي الجاري وتذليل الصعوبات وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الإمتحانات.

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