أمين عام محلي العاصمة يطلع على الحلقات التعليمية بالجامع الكبير [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

اطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم على أنشطة 43 حلقة تعليمية دينية وعلمية في الجامع الكبير بصنعاء بمشاركة 600 طالب علم من مختلف مديريات الأمانة.



واستمع جمعان خلال زيارته ومعه وكيل الأمانة لقطاع الخدمات علي السقاف ووكيل قطاع التعليم والشباب زياد الرفيق، من مسئول الحلقات بالجامع الكبير العلامة عبدالوهاب الكبسي عن المواد العلمية التي يتم تدريسها للطلاب في القرآن الكريم والسنة النبوية و الحديث والتجويد والتوحيد والنحو .



وأشار العلامة الكبسي ألى أن الحلقات الدينية والعلمية تتضمن ستة مستويات، المستويات الأول إلى الرابع لطلاب من المرحلة الإبتدائية والمستويين الخامس والسادس طلاب من المرحلة الأساسية والثانوية.



وأكد أمين عام محلي العاصمة أهمية الحلقات الدينية والعلمية من أجل غرس وتعزيز قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في نفوس والطالبات وكذا لحفاظ على عزة ومكانة المسلمين ورفعة شأن الإسلام.



وأشاد بمستوى الإنضباط والتنظيم في الدراسة والتدريس من قبل المعلمين والطلاب ونوعية المواد الدينية والعلمية التي كانت تدرس في الجامع الكبير منذ إنشائه.. مؤكدا دعم واهتمام أمانة العاصمة بهذه الأنشطة الدينية والعلمية.

رافقه في الزيارة مدير عام مديرية صنعاء القديمة محمد العفيف.

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