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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 07:17:58م
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لقاء بوزارة الخارجية يناقش أداء المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

عقد بوزارة الخارجية اليوم لقاء برئاسة وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، ضم وزير الصحة العامة والسكان والقائم بأعمال الجهاز المركزي للأمن السياسي والقائم بأعمال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وعدد من المختصين التنفيذيين.



كرس اللقاء لمناقشة أداء المنظمات الدولية الحكومية والآليات واللوائح المنظمة لتسيير وإدارة الأنشطة الإنسانية.



وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل اللجنة العليا لمعاجلة قضايا النزوح الداخلي ومضامين السياسة الوطنية الخاصة بهذا الجانب.



وأكد اللقاء أهمية الدور المركزي للتنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح وتوجيه مسار الأنشطة الإنسانية وأهمية مراعاة السياسات والتشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بعمل المنظمات الدولية الحكومية وكذا المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن بما من شأنه إنجاح عمل المنظمات خاصة في ظل الظروف الراهنة.



كما أكد المجتمعون على أهمية الدور الحيوي للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن كشريك فاعل في تخفيف معاناة المواطنين في ظل تداعيات العدوان الذي يتعرض له اليمن وكذا حرص الجهات ذات الاختصاص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل هذه المنظمات في وفقا للأنظمة والتشريعات النافذة.
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