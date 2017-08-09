اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بحجة [09/أغسطس/2017] حجة - سبأ:

أكد وكيل محافظة حجة المساعد لشئون الإعلام والثقافة عادل شلي أهمية تعزيز الثقافة الصحية وخاصة مايتعلق بالإسعافات الأولية في أوساط المجتمع .







وأوضح وكيل محافظة حجة المساعد في اختتام دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية نظمها على مدى ثلاثة أيام فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني أن الاهتمام بتدريب أفراد المجتمع على طرق الإسعافات الأولية له الكثير من الثمار أهمها إنقاذ حياة انسان تعرض لحادث عرضي أو كارثة طبيعية والمساهمة في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث .







وأشاد بإسهامات فرع جمعية الهلال الأحمر في إقامة مثل هذه الدورات الهادفة إلى تنمية مهارات أفراد المجتمع في المجال الصحي .







من جانبه اوضح رئيس فرع الجمعية الدكتور عبدالكريم نصار أن عشرين متدربا ومتدربه تلقوا معارف ومهارات عديدة حول أهمية الاسعافات الأولية في حياة الإنسان وكيفية التعامل مع الحوادث الطارئة والإصابات المختلفة ..منوها أن الدورة جاءت في إطار أنشطة الفرع التي تستهدف جذب أفراد المجتمع للعمل كمتطوعين لدى جمعية الهلال الأحمر.







وفي الاختتام الذي حضره مدير عام مكتب الثقافة سمير النمر تم توزيع الشهادات على المشاركين .

سبأ