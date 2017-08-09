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مناقشة مستوى تحسين أداء ونشاط صندوق النظافة بأمانة العاصمة
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة في إجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان، تقارير حول أداء ونشاط الصندوق وتنمية إيراداته الفترة القادمة من العام 2017م.

واستعرض الإجتماع ما تضمنه التقرير المقدم من المدير التنفيذي للصندوق عبد العليم مقبل حول الصعوبات التي يعاني منها قطاع النظافة والإجراءات الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في تحسين أداء الصندوق وتنمية إيراداته بمختلف الجوانب وفي كافة مديريات الأمانة.

وتطرق الإجتماع إلى الجوانب المتعلقة بمستوى النظافة بأمانة العاصمة ومديرياتها العشر وخطته الخاصة بإستمرار تحسين مستوى الخدمات وتوفير الإحتياجات الضرورية التي تسهم في تأدية الصندوق لعمله بالشكل المطلوب.

وأكد أمين عام محلي أمانة العاصمة أهمية تكاتف الجهود وتجاوز التحديات والصعوبات الماثلة في سبيل إظهار العاصمة بالمظهر اللائق والمشرف .. مشيداً بصمود عمال وموظفي النظافة رغم شحة الموارد والإمكانيات وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأشار إلى حرص قيادة السلطة المحلية بالأمانة على تذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تعترض وتواجه قطاع النظافة بما من شأنه الإرتقاء بمستوى النظافة بمديريات الأمانة وخاصة خلتل هذه الفترة الصعبة.

فيما أكد المدير التنفيذي للصندوق إستمرار عمل ونشاط الصندوق في مختلف الجوانب وأهمها الحفاظ على نظافة أحياء وشوارع أمانة العاصمة.

حضر الإجتماع مدير عام مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش وعدد من المعنيين.
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