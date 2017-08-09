مناقشة جوانب التعاون بين وزارة الشئون الاجتماعية والمفوضية السامية للاجئين [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقشت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي اليوم مع الممثل المقيم للمفوضية السامية لشئون اللاجئين أيمن غريبة تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة لخدمة النازحين.



كما جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع النازحين في محافظة حجة التي تعد من أكثر المحافظات تضررا من العدوان وفيها عدد كبير من النازحين بحاجة إلى المساعدات الإغاثية والإيوائية .



وأكدت وزير الشئون الاجتماعية أهمية تضافر الجهود بما يخدم عملية الإغاثة في المحافظة.. مشيرة إلى أهمية قيام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتذليل الصعاب التي تعترض المفوضية السامية لشئون اللاجئين.



كما أكدت في اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حجة علي محمد القاضي على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتسهيل عمل المنظمات في تقديم عملية الإغاثة .



بدوره أشار الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين إلى أن المنظمة ليس لديها أية إشكاليات في العمل مع المنظمات المحلية لتنفيذ المشاريع .. مؤكدا أهمية الإنجاز والالتزام بالمعايير وإيجاد بيانات صحيحة للنازحين توضح عددهم واحتياجاتهم.



حضر اللقاء وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي ووكيل قطاع العمل الدكتور نبيل الصهيبي.

