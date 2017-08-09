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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 07:17:58م
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اجتماع في إب يقر تشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر أراضي وعقارات الدولة
[09/أغسطس/2017] إب - سبأ:
أقر اجتماع موسع بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي تشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر أراضي وعقارات الدولة في مختلف المديريات .



كما أقر الاجتماع الذي ضم مسئولي مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة حصر الكسارات وأبراج الاتصالات في الأماكن التابعة للهيئة .



واستعرض الاجتماع خطة المكتب وسير العمل فيه و الصعوبات التي يواجهها ، وكذا الحلول والاجراءات اللازمة لتجاوزها بما يضمن قيامه بمهامه بالشكل المطلوب .

وقدم مدير فرع هيئة الأراضي المهندس عصام مثنى و مدراء الإدارات و المهندسين والفننين تقارير حول مخططات وحدات الجوار التي تم استكمالها في منطقة الدحثاث والمحمول ، مشيرين إلى أن العمل جاري لاستكمال وحدات الجوار في مناطق الظهرة والحيثجة وعيقره والظباري بمدينة إب .


و أبدى وكيل المحافظة استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم الدعم و تسهيل مهام الفرع بما يمكنه من أداء واجباته على أكمل وجه ، مشيداً بصمود الموظفين وتفانيهم في أداء أعمالهم رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان ومنها انقطاع المرتبات منذ مايقارب العام .
سبأ
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