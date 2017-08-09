اجتماع في إب يقر تشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر أراضي وعقارات الدولة [09/أغسطس/2017] إب - سبأ:

أقر اجتماع موسع بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة للشئون الفنية عبدالواحد المروعي تشكيل لجان ميدانية لاستكمال حصر أراضي وعقارات الدولة في مختلف المديريات .







كما أقر الاجتماع الذي ضم مسئولي مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة حصر الكسارات وأبراج الاتصالات في الأماكن التابعة للهيئة .







واستعرض الاجتماع خطة المكتب وسير العمل فيه و الصعوبات التي يواجهها ، وكذا الحلول والاجراءات اللازمة لتجاوزها بما يضمن قيامه بمهامه بالشكل المطلوب .



وقدم مدير فرع هيئة الأراضي المهندس عصام مثنى و مدراء الإدارات و المهندسين والفننين تقارير حول مخططات وحدات الجوار التي تم استكمالها في منطقة الدحثاث والمحمول ، مشيرين إلى أن العمل جاري لاستكمال وحدات الجوار في مناطق الظهرة والحيثجة وعيقره والظباري بمدينة إب .





و أبدى وكيل المحافظة استعداد قيادة السلطة المحلية تقديم الدعم و تسهيل مهام الفرع بما يمكنه من أداء واجباته على أكمل وجه ، مشيداً بصمود الموظفين وتفانيهم في أداء أعمالهم رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان ومنها انقطاع المرتبات منذ مايقارب العام .

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