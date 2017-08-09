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منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
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صورة من الارشيف
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

ونال فرسان المنتخب الوطني ذهبية المركز الأول بعد حصدهم 126 نقطة في سباقات فرقي وفردي الإلتقاط بالسيف التي جرت اليوم، فيما حل المنتخب العماني ثانيا برصيد 102 نقطة، يليه المنتخب الأردني في المركز الثالث برصيد 85 نقطة.

وتعد الميدالية الذهبية هي الثانية للمنتخب الوطني، بعد أن كان قد أحرز الأولى في سباقات فردي وفرقي الإلتقاط بالرمح التي جرت أمس في افتتاح التصفيات، فيما حلت عمان وصيفة والأردن في المركز الثالث.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للفروسية المشارك في التصفيات بقيادة المدرب الوطني محمد شذان ومساعده جمال الطويل الفرسان: محمد القملي وجلال اليوسفي وبلال الصبري وحمزة اليامي ومراد الفتيي وفي الاحتياط جهاد الفائق وشاكر عبدالرحمن.

إلى ذلك عبر رئيس بعثة المنتخب الوطني أمين عام إتحاد الفروسية والهجن فيصل الدبا عن اعتزازه بإحراز فرسان اليمن الميدالية الذهبية الثانية .. مؤكدا أن المنتخب الذي يسير بخطى ثابته، بات على بعد ذهبية واحدة ليتوج بطلا للتصفيات ويتأهل بجدارة واستحقاق إلى نهائيات بطولة العالم.

من جانبهم أعرب فرسان المنتخب محمد القملي وجلال اليوسفي وبلال الصبري عن ثقتهم في تقديم مستويات أفضل في المنافسات وصولا لتحقيق المركز الأول في التصفيات .. مؤكدين عزمهم تمثيل اليمن بصورة مشرفة والعودة بإنجاز جديد للفروسية اليمنية.

وتختتم غدا الخميس التصفيات التي ينظمها الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد بالتعاون مع الإتحاد العماني، بسباقات الليمون والحلق والتتابع، والتي سيعقبها حفل الإختتام وتكريم الفائزين والإعلان عن المنتخبات الثلاثة المتأهلة لنهائيات كأس العالم.

يذكر أن التصفيات يشارك فيها إلى جانب منتخب اليمن منتخبات عمان (المستضيف) و الأردن وقطر وانجلترا.
سبأ
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