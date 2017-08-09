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آخر تحديث: الأربعاء، 09 - أغسطس - 2017 الساعة 07:17:58م
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  اقتصاد
الثروة السمكية تعلن عن فتح موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
[09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة الثروة السمكية عن فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر من المياه البحرية لليمن ابتداء من 20 أغسطس الجاري وحتى إشعار آخر .



ونبهت الوزارة في قرارها بشأن فتح الموسم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، بمنع الاصطياد في المناطق الضحلة التي يقل عمقها عن 10 مليمتر .



وحثت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر على مراقبة الشباك المستخدمة في صيد الجمبري ، ومنع استخدام الشباك ذات العيون الصغيرة لما لها من أضرار على المخزون السمكي .
سبأ
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