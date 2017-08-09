الثروة السمكية تعلن عن فتح موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر [09/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة الثروة السمكية عن فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في البحر الأحمر من المياه البحرية لليمن ابتداء من 20 أغسطس الجاري وحتى إشعار آخر .







ونبهت الوزارة في قرارها بشأن فتح الموسم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، بمنع الاصطياد في المناطق الضحلة التي يقل عمقها عن 10 مليمتر .







وحثت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر على مراقبة الشباك المستخدمة في صيد الجمبري ، ومنع استخدام الشباك ذات العيون الصغيرة لما لها من أضرار على المخزون السمكي .

سبأ